Yacyretá presentó acta de entendimiento firmado por Paraguay y Argentina

Asunción, IP.- El director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ángel María Recalde, presentó a los medios de comunicación el acta de entendimiento firmado, la semana pasada entre los gobiernos de Paraguay y Argentina, que reordenará económica y financieramente el mencionado emprendimiento binacional.

El instrumento que fuera firmado por los mandatarios Horacio Cartes y Mauricio Macri tiene como objetivo establecer las pautas tendientes a la cancelación de las obligaciones de la entidad con la altas partes contratantes, como asimismo de las obligaciones con las entidades que constituyan Yacyretá: Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa).

Recalde explicó que en virtud la disposición del Anexo C del Tratado, que estipula que a los 40 años de su firma se debían revisar las cláusulas económicas entre las cuales está la amortización de las deudas y las condiciones de prestación de los servicios de energía, se comenzó en el 2014 las negociaciones que terminaron hace poco tiempo con la firma del acta de entendimiento.

Detalló que las negociaciones giraron en torno a varios ejes como: la deuda de la EBY con el Gobierno argentino, con Ebisa, con la ANDE, cesión de energía (incremento del valor unitario), cálculo de compensación por territorios inundados y aplicación del Anexo C.

Indicó que el total de la deuda de la EBY con el Gobierno argentino, al 31 de diciembre de 2015, es de 17.088 millones de dólares, de los cuales 5.540 millones son por créditos y garantías otorgadas; deuda por actualizaciones de capital 1.500 millones; acreedores financieros 32 millones; e intereses 9.900 millones de dólares.

“En esta negociación el gobierno argentino hace como suya una deuda que la entidad tiene con acreedores financieros de tal manera de quedar solamente con un acreedor. Se acordó también el retiro total de los intereses, generados a partir del año 92 al 2015, por parte de la Argentina que ascendía a 9.988 millones de dólares”, señaló el director paraguayo.

Costo de energía

Dentro de la mesa de negociaciones también se cerró el acuerdo para que el costo de la energía cedida por el Paraguay a la Argentina tenga un incremento del 20 por ciento.

Es decir que el valor unitario de la compensación por cesión de energía de 2.998 USD/GWh asciende a 3.598.

Este nuevo valor será mantenida constante a valores de marzo de 1974 (año de la firma del Tratado).

Compensación por territorio inundado

En otro momento Recalde mencionó que la negociación que más tiempo llevó fue el cálculo para la compensación por territorio inundado.

La compensación adeuda de la EBY desde que entró a operar (1994) a 2015 asciende a 1.175 millones de dólares, de los cuales 940 millones se debe a Paraguay y 235 millones a Argentina.

En cuanto a la aplicación del Anexo C en el acta de entendimiento se estableció que a partir del 2018, le EBY calculará anualmente su costo unitario del servicio de electricidad (tarifa) y consecuentemente de sus ingresos previstos.

Recalde aclaró que en esta negociación no se tomó ninguna decisión respeto a la venta de la energía excedente de Paraguay a terceros países que no sea Argentina porque esta vez solo se revisó el Anexo C.

“La forma de distribuir energía y la preferencia otorgada al país para la compra de energía del otro país que no lo utiliza en su totalidad está en el artículo 13 del Tratado no en el Anexo C”, aclaró.

Cabe mencionar que después de la suscripción del acta de entendimiento las cancillerías de Paraguy y Argentina deberán redactar la nota reversal y elevar a los congresos para su estudio.